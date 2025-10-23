Ubaldo Pantani il trasformista che unisce reti rivali

Sbircialanotizia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono artisti che copiano e altri che trasformano. Ubaldo Pantani appartiene ai secondi: attraversa Rai, Mediaset, TV8Sky e NOVE senza perdere la bussola, cucendo addosso ai personaggi un abito nuovo. Il risultato è un sorriso che unisce. Il suo trucco? Ascoltare, osservare, scomporre e poi ricomporre con una misura che non toglie mordente. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ubaldo pantani il trasformista che unisce reti rivali

© Sbircialanotizia.it - Ubaldo Pantani, il trasformista che unisce reti rivali

Scopri altri approfondimenti

Ubaldo Pantani a Tale e Quale Show con un cerotto sull’orecchio: cosa è successo, c’entra Carlo Conti - Il comico e imitatore si è presentato in studio con un vistoso cerotto sull’orecchio. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ubaldo Pantani Trasformista Unisce