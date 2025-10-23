Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 24 ottobre l’anteprima della quarta edizione, una “festa” itinerante nel cuore di via Toledo tra musica, ironia e memoria Domani, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 16:00, da Largo Berlinguer, prenderà il via l’anteprima di Uànema – Festa degli altri vivi, con “Un funerale jazz. Quando gli spiriti scendono giù per Toledo”, un evento musicale itinerante che trasformerà via Toledo in una lunga e vibrante scena sonora. Protagonista della parata sarà la Castellan Brass, marching band composta da trombe, trombone, corno, basso tuba e percussioni, che condurrà il pubblico in una festa in stile New Orleans, tra musica, ritmo e ironia, seguendo la tradizione dei funerali jazz della Louisiana: quando la morte non si piange ma si accompagna con la gioia dei fiati, perché anche i santi – a Napoli come a New Orleans – arrivano marciando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uànema 2025 parte in parata: un funerale jazz per gli altri vivi