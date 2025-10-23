Tutto pronto per la presentazione del libro Contatto - Io il buio e la fisioterapia

Trentotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del suo primo libro, “Dal mio punto di vista”, Paolo Boccia ci propone la sua seconda opera editoriale, dove racconta senza filtri, il suo percorso di fisioterapista, dagli inizi presso il Cto di Firenze ad oggi. Il rapporto col paziente, non è mai riferito soltanto alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tutto pronto presentazione libroTutto pronto per la presentazione del libro "Contatto - Io, il buio e la fisioterapia" - Dopo il successo del suo primo libro, “Dal mio punto di vista”, Paolo Boccia ci propone la sua seconda opera editoriale, dove racconta senza filtri, il suo percorso di fisioterapista, dagli inizi ... Secondo trentotoday.it

Presentazione del libro di Donata Columbro "Perché contare i femminicidi è un atto politico" (Feltrinelli) - In seguito al vorrei dire l'ennesimo femminicidio ma probabilmente come emergerà anche in questa in questa discussione l'ennesimo femminicidio che riesce ad avere una risonanza mediatica quanti ce ne ... Lo riporta radioradicale.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Pronto Presentazione Libro