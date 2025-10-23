Tutto in segreto Ezio Greggio la notizia privata è inaspettata

Sarebbe giunta al capolinea la storia tra Ezio Greggio e la giovane influencer colombiana che da circa un anno faceva coppia con il celebre conduttore di Striscia la notizia. La notizia della rottura, riportata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter dedicata al gossip, ha sorpreso molti fan, anche perché arriva a distanza di pochi giorni da alcune interviste televisive della stessa giovane, che aveva parlato pubblicamente della loro relazione come se tutto andasse a gonfie vele. L’indiscrezione, rilanciata da Parpiglia, racconta di una separazione già consumata al momento di quelle dichiarazioni: la modella e influencer, infatti, avrebbe rilasciato le sue parole “quando, in realtà, già non era più fidanzata di Greggio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

