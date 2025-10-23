Tutti assolti gli imputati per la bonifica dell’ex Falck di Novate Mezzola

Tutti assolti i 13 imputati nel processo legato all’inquinamento dell’ex acciaieria Falck di Novate Mezzola. Il gup Antonio De Rosa ha accolto il non luogo a procedere, chiudendo il primo grado del procedimento. Tra coloro che sono stati prosciolti figurano i vertici della Novate Mineraria Srl. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

