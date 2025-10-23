Tutta la Brianza fa il tifo per Daniele | di corsa per oltre 65 ore senza fermarsi

Monzatoday.it | 23 ott 2025

Dopo aver calpestato per ore e ore le strade della Brianza, nell'ottobre dello scorso anno ha conquistato il titolo italiano di backyard ultra, di fatto una ultramaratona che vede i concorrenti percorrere la distanza di 6 chilometri 706 metri in meno di un’ora, al ritmo di 100 miglia in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

