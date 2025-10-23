La sicurezza economica e industriale italiana passa oggi per la tutela dei settori strategici e da una gestione più consapevole delle tecnologie critiche. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno cambiato la percezione della sicurezza e della resilienza industriale, e oggi il nascente multipolarismo impone di rivedere persino alcuni vecchi capisaldi dell’economia globalizzata. Basti vedere oltreoceano, dove il governo degli Stati Uniti sta nettamente aumentando il proprio intervento nell’economia per rilanciare le sue industrie strategiche. Ciò riguarda anche l’Italia, che già con la normativa sul Golden Power aveva posto le basi per una tutela delle attività economiche nazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

Tutelare i settori critici e promuovere la cultura degli investimenti in sicurezza. Cosa farà la Fondazione Praexidia