Tutelare i settori critici e promuovere la cultura degli investimenti in sicurezza Cosa farà la Fondazione Praexidia
La sicurezza economica e industriale italiana passa oggi per la tutela dei settori strategici e da una gestione più consapevole delle tecnologie critiche. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno cambiato la percezione della sicurezza e della resilienza industriale, e oggi il nascente multipolarismo impone di rivedere persino alcuni vecchi capisaldi dell’economia globalizzata. Basti vedere oltreoceano, dove il governo degli Stati Uniti sta nettamente aumentando il proprio intervento nell’economia per rilanciare le sue industrie strategiche. Ciò riguarda anche l’Italia, che già con la normativa sul Golden Power aveva posto le basi per una tutela delle attività economiche nazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
Dal 2005 il #Cnaipic è uno dei primi centri in Europa per tutelare reti e sistemi informativi e per garantire il funzionamento di settori strategici come energia, telecomunicazioni, trasporti e finanza, assicurando gli interessi vitali dello Stato - X Vai su X
PAGLIARO: “È URGENTE VARARE UNA RIFORMA DEI PATRONATI PER TUTELARE MILIONI DI PERSONE” L’Inca Cgil torna a parlare della riforma dei patronati, un settore che tutela milioni di cittadine e cittadini in Italia e all’estero. “Ci era stata promes - facebook.com Vai su Facebook
Come proteggere le infrastrutture critiche nazionali: best practice, norme e tecnologie - Ogni aspetto da considerare per proteggere le infrastrutture critiche nazionali, dai rischi cyber a quelli fisici: un vademecum completo per creare consapevolezza sull'importanza di questi asset ... Scrive agendadigitale.eu
JPMorgan Chase lancia iniziativa da 1,5 trilioni di dollari per sostenere i settori critici - Nell'ambito dell'iniziativa la società effettuerà investimenti azionari diretti fino a 10 miliardi per rispondere alle urgenti esigenze in settori chiave. Segnala finanza.repubblica.it