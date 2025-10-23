Tutela dei dei cittadini Conusmerismo incontra il sindaco
Il prossimo 27 ottobre, l' avvocato Adele Belluomo, delegata per Aversa di Consumerismo No Profit, incontrerà ufficialmente il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, per discutere delle principali tematiche legate alla tutela dei consumatori e alla promozione del benessere della cittadinanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Ci hanno detto che la manovra 2026 abbassa le tasse e tutela i cittadini. Ma, come sempre, la verità è nascosta tra le righe. Dietro i proclami ufficiali si nascondono nuove imposte, tagli mascherati e norme che renderanno la vita ancora più difficile a chi già fati - facebook.com Vai su Facebook
La Costituzione tutela la salute dei cittadini.?Ma cosa facciamo davvero per garantire il nostro benessere? A #QuanteStorie, con Giorgio Zanchini, il farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri - X Vai su X
Aversa, tutela dei consumatori: l’avvocato Belluomo incontra il sindaco Matacena - Lunedì 27 ottobre l’avvocato Adele Belluomo, delegata per Aversa di Consumerismo No Profit, incontrerà ufficialmente il sindaco Francesco ... Riporta pupia.tv
Tecnologie: Mattarella, in gioco “tutela dei diritti dei cittadini, sicurezza, crescita socio-economica, equilibri geo-strategici” - “Sulle cosiddette tecnologie si giocano molte partite per il nostro futuro: tutela dei diritti dei cittadini, sicurezza, crescita socio- Si legge su agensir.it