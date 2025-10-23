tutela degli animali appello al commissario straordinario di avellino

Tempo di lettura: 2 minuti *?Un’iniziativa concreta per la tutela degli animali e la sensibilizzazione della comunità si propone di essere adottata anche nel territorio di Avellino. A proporla è la XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali – Intergruppo parlam. Sud dell’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, aree fragili ed isole minori che ha già promosso con successo in diversi Comuni, tra cui Torre del Greco (NA), un progetto volto ad informare e a proteggere le colonie feline.??L’idea prevede l’installazione di cartelli segnaletici nelle aree interessate, con lo scopo di ricordare ai cittadini alcune norme fondamentali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

