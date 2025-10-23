Tumori Ferrucci Nibit | dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell’immuno-oncologia

(Adnkronos) – Il futuro dell'immunologia oncologica? "E' in continua evoluzione, ma io vedo due grosse 'autostrade'. Da un lato quella dei vaccini terapeutici" anticancro, "che possono avere un'applicazione più ampia e un impatto su diverse patologie. Ritengo sia una delle prospettive più interessanti del prossimo futuro, ma non nell'ambito di 2 anni, probabilmente del decennio. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com