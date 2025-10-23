Tumore al seno triplo negativo | nuove prospettive grazie agli anticorpi coniugati

F ino a pochi anni fa il tumore al seno triplo negativo era considerato tra le forme più difficili da trattare. A differenza di altri tipi di tumore della mammella, non presenta recettori ormonali o HER2 su cui agire: questo significa che mancano i bersagli terapeutici e che, per molto tempo, la chemioterapia è rimasta l’unica opzione possibile. Tumore al seno in fase iniziale: le nuove tecniche X Tumore al seno triplo negativo: il contributo dell’immunoterapia. Negli ultimi anni l’arrivo dell’ immunoterapia ha cambiato la storia della malattia in molte pazienti. Quando somministrata nelle forme diagnosticate precocemente, può persino portare alla guarigione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

