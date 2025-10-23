Tumore al seno punto informativo della Lilt nella stazione Fontana della metropolitana

Cataniatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue in tutta Italia “Ottobre Rosa” 2025, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno promossa da Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Anche la Lilt di Catania è protagonista dell’iniziativa con un calendario di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tumore seno punto informativoTumore al seno, punto informativo dell Lilt alla stazione "Fontana" della metropolitana - L’obiettivo è sensibilizzare le donne di ogni età sull’importanza della diagnosi precoce, che resta l’arma più efficace per combattere questa patologia ... cataniatoday.it scrive

tumore seno punto informativoFrecciarosa 2025: medici e volontari sui treni regionali Potenza–Taranto - Frecciarosa 2025 porta la prevenzione del tumore al seno sui treni regionali di Basilicata e Puglia con medici e volontari a bordo. Scrive pugliapress.org

Tumore al seno, 330 visite gratis per educare alla prevenzione - È il connubio vincente della campagna «Nastro rosa 2025», l’iniziativa che la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) porta avanti da oltre vent’anni ogni ... Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Punto Informativo