Tumore al seno punto informativo della Lilt nella stazione Fontana della metropolitana

Prosegue in tutta Italia “Ottobre Rosa” 2025, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno promossa da Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Anche la Lilt di Catania è protagonista dell’iniziativa con un calendario di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Radio1 Rai. . Tumore del seno. Le giornaliste e i giornalisti Rai aderiscono alla campagna komenitalia“La prevenzione è il nostro capolavoro”. Oggi anche noi indossiamo il ribbon rosa per ricordare la sua importanza. La prevenzione precoce fa la differenza - facebook.com Vai su Facebook

La #prevenzione del tumore al seno si costruisce ogni giorno. Adottare abitudini salutari può ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare un tumore. Scopri come prenderti cura della tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/tumori-e-screening/la-prevenzi - X Vai su X

Tumore al seno, punto informativo dell Lilt alla stazione "Fontana" della metropolitana - L’obiettivo è sensibilizzare le donne di ogni età sull’importanza della diagnosi precoce, che resta l’arma più efficace per combattere questa patologia ... cataniatoday.it scrive

Frecciarosa 2025: medici e volontari sui treni regionali Potenza–Taranto - Frecciarosa 2025 porta la prevenzione del tumore al seno sui treni regionali di Basilicata e Puglia con medici e volontari a bordo. Scrive pugliapress.org

Tumore al seno, 330 visite gratis per educare alla prevenzione - È il connubio vincente della campagna «Nastro rosa 2025», l’iniziativa che la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) porta avanti da oltre vent’anni ogni ... Da ecodibergamo.it