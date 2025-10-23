Tumore al seno l' attività fisica al centro della campagna Novartis

MILANO - In occasione dell'ottobre rosa, la campagna #PronteAPrevenire - promossa da Novartis, in collaborazione con ANDOS Nazionale, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna ODV, per fornire strumenti e informazioni utili alla gestione consapevole del rischio di recidiva - mette. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

