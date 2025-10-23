Tumore al seno l' attività fisica al centro della campagna Novartis
MILANO - In occasione dell'ottobre rosa, la campagna #PronteAPrevenire - promossa da Novartis, in collaborazione con ANDOS Nazionale, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna ODV, per fornire strumenti e informazioni utili alla gestione consapevole del rischio di recidiva - mette. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Radio1 Rai. . Tumore del seno. Le giornaliste e i giornalisti Rai aderiscono alla campagna komenitalia“La prevenzione è il nostro capolavoro”. Oggi anche noi indossiamo il ribbon rosa per ricordare la sua importanza. La prevenzione precoce fa la differenza - facebook.com Vai su Facebook
La #prevenzione del tumore al seno si costruisce ogni giorno. Adottare abitudini salutari può ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare un tumore. Scopri come prenderti cura della tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/tumori-e-screening/la-prevenzi - X Vai su X
Tumore al seno, la prevenzione viaggia lungo l’Italia - Informazioni e visite senologiche gratuite in 27 città, dalla Lombardia alla Sicilia. Segnala repubblica.it
Tumore al seno, Fondazione Airc si mobilita anche in Toscana - Da mercoledì primo ottobre l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti tra cui Il monumento in piazza della Vittoria a Firenze, il monumento ... Si legge su lanazione.it
L'attività fisica contro tumori e recidive, oncologi 'in corsa' con Oncorun2025 - Oncologi, medici, infermieri, operatori sanitari dei reparti di Oncologia italiani, tutti 'in corsa' per promuovere un messaggio preciso: l'attività fisica è fondamentale per la prevenzione dei tumori ... Riporta ansa.it