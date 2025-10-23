Tuffo nella nostalgia al teatro Pirandello | I love 80' s tra musica cinema e icone del passato

Un viaggio nel tempo tra luci al neon, personaggi cult e le colonne sonore di un’epoca che continua a far sognare, soprattutto a chi ha avuto il privilegio di viverla. Arriva anche al teatro Pirandello di Agrigento “I Love 80’s”, lo spettacolo dedicato al decennio più colorato e travolgente della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un divertente tuffo nella nostalgia pop! È arrivato il LEGO® Game Boy™ (72046): la replica in scala quasi 1:1 della leggendaria console portatile Nintendo®. Un set da esposizione che fa brillare gli occhi: premi +Control Pad, A/B, SELECT/START, regol - facebook.com Vai su Facebook

Tuffo nella nostalgia al teatro Pirandello: "I love 80's" tra musica, cinema e icone del passato - Arriva anche al teatro Pirandello di Agrigento “I Love 80’s”, lo spettacolo ... Come scrive agrigentonotizie.it

Teatro Pirandello di Agrigento, inchiesta sul direttore e il prestanome - Francesco Bellomo, noto produttore e direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento, è indagato dalla Procura di Roma per il reato di sostituzione di persona. Riporta ilfattoquotidiano.it

Teatro Pirandello Agrigento, la stagione apre con una sorpresa - La stagione 2025/2026 del Teatro Pirandello di Agrigento è stata ufficialmente presentata questa mattina dalla nuova direttrice artistica, la regista Roberta Torre, che subentra a Francesco Bellomo ... Da ansa.it