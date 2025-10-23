Da domani a domenica, Bagno di Romagna e dintorni sarà immersa in una tre giorni all’insegna del ’Fall Foliage. La Festa degli alberi’, con un calendario di appuntamenti e iniziative intinte in una vastissima variopinta tavolozza naturale offerta dai colori autunnali. Colori da far invidia alla più armonica e piacevole policromia creata dalle foglie degli alberi, colori che in questo periodo avvolgono boschi e foreste d’Alto Savio e del Parco Nazionale della Foreste Casentinesi, regalando allo stupore degli occhi panorami e spettacoli mozzafiato e di magica suggestione. In questi giorni, e sino a buona parte di novembre, una escursione a piedi, in bici, a cavallo, nei boschi e nelle foreste del crinale tosco-romagnolo, che si sviluppa anche nel territorio di Bagno, va in stretto connubio con la più affascinante e fascinosa delle camminate a contatto con l’ambiente naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tuffo nei colori d’autunno, torna Fall Foliage