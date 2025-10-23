Tudor sente in diretta il record negativo della Juve e mormora | Statistica… eh Cosa è successo a Madrid

La Juventus perde 1-0 sul campo del Real Madrid (nonostante una buona prestazione) e porta a sette la striscia di partite consecutive senza vittoria. Un momento complicato per il club bianconero, che tra campionato e Champions League non ottiene i tre punti da oltre un mese e non segna da tre partite. Situazione di cui “soffre” ovviamente anche l’allenatore Igor Tudor, apparso nervoso nelle ultime conferenze stampa. Ne è dimostrazione anche quanto accaduto ieri, 22 ottobre, dopo la sconfitta contro i Blancos al “Santiago Bernabeu”. In attesa del suo arrivo a Prime Video per l’intervista post gara, la conduttrice Giulia Mizzoni dice: “ Settima partita senza vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tudor sente in diretta il record negativo della Juve e mormora: “Statistica… eh”. Cosa è successo a Madrid

