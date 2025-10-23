Tudor out Vlahovic adesso basta | Real-Juve le reazioni dei tifosi bianconeri

Nonostante la sconfitta di misura al Bernabeu contro la corazzata Real Madrid, i tifosi juventini sui social hanno espresso tutto il loro disappunto: i più bersagliati sono stati l'allenatore Igor Tudor e Dusan Vlahovic, ipnotizzato da Courtois. Queste le reazioni dal web. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Tudor out”, “Vlahovic adesso basta”: Real-Juve, le reazioni dei tifosi bianconeri

Scopri altri approfondimenti

? Tudor e la battuta su Vlahovic prima di Real-Juve: "Se è pronto? Beh se non lo è qui...". In studio scoppiano tutti a ridere - facebook.com Vai su Facebook

. @juventusfc, Tudor: “Vlahovic sta bene. Cabal tornerà a correre nel fine settimana” - X Vai su X

Como-Juventus, le formazioni: Tudor cambia modulo, ancora out Vlahovic - Al Sinigaglia i padroni di casa sorprendono in parte con le scelte titolari, in particolare sulla trequarti. Segnala tuttonapoli.net

"Tudor, ora la Juve ha uno credibile. Giocatori oltre il compitino e Vlahovic trasformato" - Ha lavorato con aziende, sì, ma segue da vicino anche atleti e allenatori nei loro percorsi professionali. Secondo tuttosport.com

Juve, Tudor avvisa Vlahovic: “Gli farà molto bene” - Non vi è dubbio sul fatto che il nome di Dusan Vlahovic sia stato tra i più chiacchierati durante la sessione estiva di calciomercato. Scrive calciomercato.it