Tudor Juve Gazzetta non cambia lo scenario dopo Madrid | l’allenatore resta sotto osservazione in caso di ko con la Lazio… Gli aggiornamenti

Tudor Juve, la Gazzetta analizza il futuro del tecnico: due ko di fila pesano, ma l’esonero costerebbe tantissimo. La società riflette. Una sconfitta onorevole, una prestazione di carattere che però non basta a scacciare i fantasmi. La  Juventus  esce dal Santiago Bernabeu battuta di misura dal  Real Madrid, ma la buona prova offerta non cancella il momento difficilissimo. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, la posizione di Igor Tudor resta in bilico: la società apprezza la reazione vista a Madrid, ma i risultati continuano a mancare e la prossima sfida di campionato diventa un crocevia fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

