Tudor infastidito da quel dato snocciolato dalla giornalista dopo Real Juve Scrolla le spalle in diretta tv | Statistica eh…

Tudor infastidito da quel dato snocciolato dalla giornalista dopo Real Juve. Il tecnico ancora in disaccordo sulle analisi fatte sulla sua squadra. L’arrivo di Igor Tudor in diretta su Prime Video è segnato da un piccolo momento di imbarazzo. Non appena microfonato, il tecnico della Juve sente le parole della conduttrice, Giulia Mizzoni, che gli provocano un evidente moto di stizza. La giornalista introduce l’intervista con un dato statistico impietoso. « Settima partita senza vittoria. È la striscia più lunga dalla stagione 2008-2009 », afferma la Mizzoni. La reazione di Tudor è plateale. L’allenatore scrolla le spalle, si aggiusta la giacca e bofonchia qualcosa a mezza voce, chiaramente infastidito da quella riflessione che non gli piace e che brucia, soprattutto alla luce della buona prestazione della squadra in Champions League contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor infastidito da quel dato snocciolato dalla giornalista dopo Real Juve. Scrolla le spalle in diretta tv: «Statistica eh…»

