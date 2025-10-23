Tudor in zona mista dopo Real Madrid Juve | Meritavamo un gol porto a casa più positività che negatività Sul modulo vi dico che…

Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta con il Real Madrid in Champions League. Le sue dichiarazioni. In zona mista dopo Real Madrid Juve, Igor Tudor ha rilasciato queste dichiarazioni. SCONFITTA – « I ragazzi erano dispiaciuti. Meritavamo un gol. Però ci voleva una bella prestazione in uno stadio così, il più difficile che c’è, contro la squadra più difficile che c’è. Ora si gira pagina e andiamo avanti». BASTA FLUSSI NEGATIVI – « Porto più positività che negatività. Dispiace, perché tutti vorrebbero venire qui e vincere. Però ci voleva anche una prestazione di personalità, voglia di fare la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor in zona mista dopo Real Madrid Juve: «Meritavamo un gol, porto a casa più positività che negatività. Sul modulo vi dico che…»

"Zhegrova non sta bene, domani non sarà convocato" Igor Tudor in conferenza stampa. Il bianconero salta Como-Juve per un risentimento in zona pubica

#Tudor dà ragione a #Platini: "Se #Yildiiz è il problema della #Juventus, allora non abbiamo problemi. Ognuno ha la sua idea. Con me Yildiz ha sempre giocato in zona centrale con libertà di trovare i suoi spazi per giocare dove si sente più a suo agio"

Così Tudor vuole rilanciare Douglas Luiz: "Ha il gol nel sangue, lo vedo nel ruolo di Yildiz" - Igor Tudor, intervenuto in zona mista dopo la vittoria della sua Juventus in amichevole contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche di alcuni singoli, come per esempio Gleison Bremer

Tudor è una furia in conferenza dopo il pareggio col Borussia Dortmund: "L'arbitro ci ha danneggiato" - 4 con il Borussia Dortmund: "Va detto, non mi piace di solito, che questo arbitro qua ci ha danneggiato.

Tudor dopo Juve-Dortmund: "Grande cuore. Yildiz era pallido per la stanchezza..." - Al termine dei 90 minuti dello Stadium, Igor Tudor ha analizzato la prestazione della Juve e il risultato maturato questa sera contro il Borussia Dortmund di Kovac.