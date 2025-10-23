. Il tecnico ancora sotto osservazione. La Juve esce sconfitta dal Santiago Bernabeu, ma paradossalmente torna da Madrid con più certezze rispetto a prima della partita. Al di là del risultato contro il Real Madrid, ciò che ha colpito positivamente osservatori e tifosi sono stati aspetti che latitavano da tempo: l’atteggiamento, il coraggio, la compattezza e un ritrovato spirito di sacrificio. La squadra, pur inferiore tecnicamente, non ha sfigurato, tenendo il campo con dignità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tudor a rischio esonero dopo la Lazio? Cosa può succedere in caso di ko contro i biancocelesti di Sarri nel match di domenica