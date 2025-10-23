Tu come Giulia Tramontano! Italia l’atroce promessa fatta alla ex | ora la scoperta terrificante

Per nove lunghi mesi ha vissuto nel terrore, costretta a convivere con il timore costante di essere aggredita. Una donna residente in un paese del sud senese è stata vittima di un incubo fatto di minacce, insulti e ossessioni da parte dell’ex compagno, un uomo residente in un comune della Valdichiana aretina, oggi finito sotto inchiesta per atti persecutori. La misura del braccialetto elettronico è stata applicata nei suoi confronti dopo una serie di episodi documentati, che hanno mostrato un crescendo di violenza verbale e psicologica. Leggi anche: Giulia Tramontano: la mamma torna nell’appartamento del delitto: “Dolore immenso” “ Ti faccio fuori come quella ragazza che è stata uccisa con 37 coltellate ”, avrebbe detto l’uomo durante una delle tante discussioni, evocando l’omicidio di Giulia Tramontano, la giovane donna uccisa nel maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tu come Giulia Tramontano!”. Italia, l’atroce promessa fatta alla ex: ora la scoperta terrificante

