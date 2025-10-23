TS – Non sono io! Ho giocato bene poi troppo avanti Parlato con la Juve
2025-10-23 10:38:00 Torino, l’ultimo titolo di TS: Cade la Juventus al Bernabeu ma arrivano risposte incoraggianti da parte dei bianconeri. La squadra di Tudor ha retto il confronto contro gli spangoli mancando però, ancora, l’appuntamento con la vittoria in Champions League. Al termine della gara Teun Koopmeiners, ai microfoni di Prime Video, ha commentato la prestazione dei suoi dopo la sconfitta tra ruolo in campo, rapporto con Igor Tudor e voglia di ripartire. Koopmeiners: “Periodo complicato”. Il centrocampista olandese, autore dell’ennesima prova anonima contro il Real, al termine della gara ha così commentato la sua prestazione: “Sicuramente ho attraversato un periodo un po’ complicato, e me ne assumo la responsabilità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
