TS – Con il Real prestazione d’orgoglio Hanno bisogno di tempo per…
2025-10-23 21:06:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Il momento della Juventus è sotto osservazione: mancanza di vittorie e di gol sono un tema importante in casa bianconera anche dopo la buona prestazione del Bernabeu che non ha però evitato la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Dopo Alessandro Del Piero è di un’altra bandiera il pensiero sul rendimento degli uomini di Tudor, quello di Pavel Nedved. Le parole di Nedved. L’ex centrocampista e dirigente della Juventus, ai microfoni di Sky, nell’immediata vigilia della sfida tra Roma e Viktoria Plzen valida per l’Europa League, ha commentato così: “Credo che con il Real ci sia stata una reazione d’orgoglio, so quanto è difficile vestire quei colori e giocare ogni partita lì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Cugini: “Juve, contro il Real è arrivato un segnale, ma anche la bocciatura del mercato“ Il commento di Mimmo Cugini sulla prestazione dei bianconeri al Santiago Bernabeu e sulla decisione di Igor Tudor di iniziare il match senza nuovi acquisti in campo? - X Vai su X
Real Madrid Juventus, Zazzaroni giustifica la prestazione dei bianconeri! La sua analisi del match: «Partita intelligente, studiata sulle qualità e i limiti del Real» - facebook.com Vai su Facebook
Juve, Di Gregorio: “Col Real servirà una prestazione di alto livello” - Giornata di interviste e dichiarazioni in casa Juventus e Real Madrid, com’è da prassi alla vigilia di una partita importante. Lo riporta msn.com