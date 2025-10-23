TS – Con il Real prestazione d’orgoglio Hanno bisogno di tempo per…

2025-10-23 21:06:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Il momento della Juventus è sotto osservazione: mancanza di vittorie e di gol sono un tema importante in casa bianconera anche dopo la buona prestazione del Bernabeu che non ha però evitato la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Dopo Alessandro Del Piero è di un’altra bandiera il pensiero sul rendimento degli uomini di Tudor, quello di Pavel Nedved. Le parole di Nedved. L’ex centrocampista e dirigente della Juventus, ai microfoni di Sky, nell’immediata vigilia della sfida tra Roma e Viktoria Plzen valida per l’Europa League, ha commentato così: “Credo che con il Real ci sia stata una reazione d’orgoglio, so quanto è difficile vestire quei colori e giocare ogni partita lì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

