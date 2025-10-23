(Adnkronos) – La conferenza stampa di Donald Trump diventa uno show. Il presidente degli Stati Uniti parla alla Casa Bianca, il tema è la sicurezza interna e la lotta ai trafficanti provenienti dal Venezuela. Trump è il mattatore dell’evento, a cui partecipano il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, il procuratore generale Pam Bondi e il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”