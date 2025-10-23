Trump sfida Mosca | Pesanti sanzioni alle big del petrolio Putin? I colloqui con lui non portano a nulla | Droni russi su un asilo
Dure sanzioni a due tra le più grosse compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoilbig. Il Wsj: «Gli Usa autorizzano Kiev all'uso di missili a lungo raggio». Poi la smentita di Trump (che frena sui Tomahawk). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trump sfida Mosca: «Pesanti sanzioni alle big del petrolio. Incontrerò Putin, ma ora non è il momento» | Droni russi su un asilo - X Vai su X
22 Ottobre: salta summit Trump - Putin, Sarkozy in prigione, OpenAi sfida Google #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Trump cambia strategia: sanzioni pesanti ai big del petrolio russo: asse Usa-Ue. Mossa a sorpresa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin per la mancanza ... Secondo affaritaliani.it
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Trump sfida Mosca: «Dure sanzioni alle big petrolifere russe. Incontrerò Putin, ma ora non è il momento» - Zelensky: «Congelare la guerra sull'attuale linea del fronte è un buon ... Scrive corriere.it
Trump: “incontro con Putin? Non voglio perder tempo”/ Che succede in Ucraina: piano UE anti Russia, raid Kiev - Putin rischia di saltare (per ora): quali scenari in Ucraina, ruolo dell'Europa e nuovi pesanti attacchi con morti su Kiev e Kharkiv ... Come scrive ilsussidiario.net