Trump sfida Mosca | Pesanti sanzioni alle big del petrolio Incontrerò Putin ma ora non è il momento | Droni russi su un asilo

Dure sanzioni a due tra le più grosse compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoilbig. Il Wsj: «Gli Usa autorizzano Kiev all'uso di missili a lungo raggio». Poi la smentita di Trump (che frena sui Tomahawk). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump sfida Mosca: «Pesanti sanzioni alle big del petrolio. Incontrerò Putin, ma ora non è il momento» | Droni russi su un asilo

