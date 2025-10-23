Trump sbatte la porta in faccia a Putin Il tycoon cancella l’incontro di Budapest e annuncia nuove sanzioni sul petrolio russo | È il momento di agire

Dopo giorni di ragionamenti e indiscrezioni, Donald Trump ha sciolto le riserve scegliendo di perseguire la via muscolare – e non quella del dialogo – con Mosca. A margine del vertice con il Segretario generale della Nato Mark Rutte nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la cancellazione del faccia a faccia con Vladimir Putin e la firma di un nuovo pacchetto di sanzioni sul petrolio russo. “Non sentivo che saremmo arrivati dove dovevamo arrivare (con il faccia a faccia, ndr), quindi l’ho cancellato”, ha spiegato. “Ma lo faremo in futuro. Intanto è arrivato il momento di agire”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump sbatte la porta in faccia a Putin. Il tycoon cancella l’incontro di Budapest e annuncia nuove sanzioni sul petrolio russo: “È il momento di agire”

