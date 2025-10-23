Trump | sanzioni enormi ai big del petrolio russo
Secondo il Segretario generale della Nato le nuove sanzioni costringeranno Mosca a sedersi al tavolo dei negoziati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump alza il tiro contro Putin: sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil https://ilsole24ore.com/art/trump-alza-tiro-contro-putin-sanzioni-petrolio-russo-rosneft-e-lukoil-AHvBDkID?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Gli Usa anno annunciato nuove sanzioni contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. "Sono state causate dal rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso", si legge nella nota dell'amministrazione americana. Donald Trump ha poi ann - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Trump vede Rutte: «Sanzioni enormi» a big del petrolio russo - "Abbiamo annullato l'incontro con il presidente Putin, semplicemente non mi sembrava giusto. Secondo msn.com
Ucraina, Trump cambia strategia: sanzioni pesanti ai big del petrolio russo: asse Usa-Ue. Mossa a sorpresa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin per la mancanza ... Come scrive affaritaliani.it
TRUMP: DURE SANZIONI - Washington preme sul tasto della “linea dura” nei confronti di Mosca dopo la catena di “nulla di fatto” in cui si sono risolti pressoché tutti i confronti di alto livello nel tentativo di giungere a u ... Si legge su 9colonne.it