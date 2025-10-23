Dalle parole ai fatti. Dopo aver paventato per settimane (se non mesi) l’imposizione di sanzioni contro la Russia, alla fine il presidente statunitense Donald Trump ha trasformato in azioni le sue minacce. Nelle scorse ore Washington ha infatti comminato una serie di sanzioni rivolte contro i due colossi petroliferi russi, Rosneft e Lukoil, come risposta alle reticenze mostrate da Mosca nell’accettare un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte e di portare avanti il dialogo negoziale, reticenze che hanno portato alla sospensione (almeno per il momento) del summit tra il leader Usa e il presidente russo Vladimir Putin che avrebbe dovuto tenersi a Budapest nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump passa ai fatti con Lukoil e Rosneft . Maxi sanzioni contro il petrolio russo