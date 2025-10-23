Trump nuova mossa per la pace tra Ucraina e Russia | sanzioni sul petrolio russo

Nuova mossa da parte di Donald Trump per tentare di portare Vladimir Putin a trattare la pace con l’Ucraina. Il presidente americano ha deciso di imporre dure sanzioni a Colpite Rosneft e Lukoil, le due principali compagnie petrolifere russe. Una decisione spinta dal rifiuto da parte di Putin di porre fine alla guerra in Ucraina, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

