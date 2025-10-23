Trump nuova mossa per la pace tra Ucraina e Russia | sanzioni sul petrolio russo

Nuova mossa da parte di Donald Trump per tentare di portare Vladimir Putin a trattare la pace con l’Ucraina. Il presidente americano ha deciso di imporre dure sanzioni a Colpite Rosneft e Lukoil, le due principali compagnie petrolifere russe. Una decisione spinta dal rifiuto da parte di Putin di porre fine alla guerra in Ucraina, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Argomenti simili trattati di recente

#Ucraina La nuova svolta della Casa Bianca. Trump conferma, nessun vertice con Putin, e da Washington arrivano provvedimenti contro i colossi petroliferi russi. Ma "no" all'invio a Kiev di missili a lungo raggio. Anche Zelensky a Bruxelles per il Consiglio Ue. - X Vai su X

#Ucraina La nuova svolta della Casa Bianca. Trump conferma, nessun vertice con Putin, e da Washington arrivano provvedimenti contro i colossi petroliferi russi. Ma "no" all'invio a Kiev di missili a lungo raggio. Anche Zelensky a Bruxelles per il Consiglio Ue. - facebook.com Vai su Facebook

Trump, nuova mossa per la pace tra Ucraina e Russia: sanzioni sul petrolio russo - Nuova mossa da parte di Donald Trump per tentare di portare Vladimir Putin a trattare la pace con l'Ucraina. Da dailynews24.it

Nuove sanzioni Usa al petrolio della Russia, Trump cancella l'incontro con Putin: "Guerra sarà risolta" - Salta l'incontro con Putin, Usa varano sanzioni contro le compagnie petrolifere russe: le nuove mosse di Trump per la guerra in Ucraina ... Scrive virgilio.it

Guerra del petrolio, perché Trump ha cambiato linea con Putin (e come Cina e India possono seguirlo) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha colpito le due maggiori compagnie petrolifere russe con sanzioni, in un brusco cambio di politica sulla guerra di Mosca in Ucraina, spingendo ... Si legge su msn.com