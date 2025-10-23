Trump non vedrà Putin a breve l’incontro con Xi

Rinviato il vertice con il presidente russo, a breve quello con il presidente cinese in Corea del Sud L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump non vedrà Putin, a breve l’incontro con Xi

Altre letture consigliate

Ieri sera, a Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha scritto una lettera a Giorgia Meloni, da donna a donna, dopo la scena imbarazzante di Trump a Sharm el-Sheik. Un monologo ironico, intelligente e necessario, che in pochi minuti ha detto tutto quello che c - facebook.com Vai su Facebook

Per Donald #Trump, è l' “alba di un nuovo Medio Oriente”. Nell'introdurlo, il premier israeliano Benjamin #Netanyahu lo aveva esaltato come “il migliore amico che lo Stato d'Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”. di @ggramaglia - X Vai su X

Putin brutalizza le città. Ma Trump ritira fuori (forse) la carta dei missili a lungo raggio - La rivelazione del WSJ: via libera ad attaccare all'interno della Russia. Da huffingtonpost.it

Salta il vertice di Budapest tra Trump e Putin: «Nessun incontro nel futuro immediato» - Dieci Paesi Ue: «Fermarsi alla linea del fronte attuale» ... Da msn.com

Trump-Putin, giallo sulla durata del vertice più breve del previsto - Trump aveva annunciato che qualora non avesse notato in Putin alcuna voglia di 'trattare', avrebbe abbandonato immediatamente il tavolo delle trattative Roma, 16 ... Si legge su quotidiano.net