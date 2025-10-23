Trump | Non incontrerò Putin Sanzioni Usa sul petrolio russo
Donald Trump ha annullato un incontro con Vladimir Putin, dichiarando che non avrebbe portato ai risultati desiderati, pur lasciando aperta la possibilità di un futuro summit. Durante un bilaterale con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nello Studio Ovale, Trump ha annunciato nuove sanzioni contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil, definite tra le più dure mai imposte, in risposta al rifiuto di Putin di cessare la guerra in Ucraina. Il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha accusato Putin di scarsa onestà, invitando G7 e alleati a unirsi alle sanzioni. L’Ue, dopo il ritiro del veto slovacco, si prepara ad approvare il 19esimo pacchetto di misure contro Mosca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
#Washington "Ho cancellato l'incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare" lo ha detto Donald Trump in un bilaterale con il segretario generale della Nato nello studio ovale. "Lo incontrerò in futuro", ha aggiunto. - X Vai su X
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto a Donald Trump di "essere pronto" ad andare a Budapest, dove il presidente americano ha annunciato che incontrerà il leader russo Vladimir Putin. In un'intervista a Nbc, Zelensky ha definito Putin un "terror - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Trump annuncia sanzioni alla Russia: “Ho cancellato l’incontro con Putin. I colloqui non portano a nulla” - L’amministrazione Usai ha annunciato misure contro i giganti energetici di Mosca Rosneft e Lukoil, puntando il dito contro “il rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso”. Segnala ilfattoquotidiano.it
Trump sfida Putin: sanzioni alla Russia e incontro cancellato tra i due leader - Trump annuncia pesanti sanzioni a Mosca e cancella l’incontro con Putin, aumentando la tensione tra USA e Russia. Lo riporta notizie.it
Ucraina, Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla” - “Spero che dopo le sanzioni Putin diventi più ragionevole” ha detto Trump esortando però anche Zelensky ad essere “più ragionevole” ... fanpage.it scrive