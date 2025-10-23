Trump | Non incontrerò Putin Sanzioni Usa sul petrolio russo

Donald Trump ha annullato un incontro con Vladimir Putin, dichiarando che non avrebbe portato ai risultati desiderati, pur lasciando aperta la possibilità di un futuro summit. Durante un bilaterale con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nello Studio Ovale, Trump ha annunciato nuove sanzioni contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil, definite tra le più dure mai imposte, in risposta al rifiuto di Putin di cessare la guerra in Ucraina. Il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha accusato Putin di scarsa onestà, invitando G7 e alleati a unirsi alle sanzioni. L’Ue, dopo il ritiro del veto slovacco, si prepara ad approvare il 19esimo pacchetto di misure contro Mosca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

