Trump | Netanyahu l' ho fermato io Scontro Usa-Israele sull' annessione della Cisgiordania

Raggiunta un'intesa sulla prima fase del piano di pace Usa tra Israele e Hamas. Dopo l'attentato del 7 ottobre 2023, in cui vennero uccisi 1.194 israeliani e rapiti 250, Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, decimando i terroristi. Durante i combattimenti, sono stati uccisi oltre 67mila palestinesi, in gran parte civili. Tra questi hanno perso la vita 19mila bambini. Grazie alla mediazione americana, nell'exclave è iniziato un cessate il fuoco; Hamas ha liberato gli ultimi 20 rapiti e ha restituito i corpi di 14 israeliani morti in prigionia (su 28). Lo Stato ebraico e l'organizzazione palestiense si sono accusati reciprocamente di aver violato la tregua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Netanyahu, l'ho fermato io". Scontro Usa-Israele sull'annessione della Cisgiordania

