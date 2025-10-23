Trump | Netanyahu l' ho fermato io Scontro Usa-Israele sull' annessione della Cisgiordania

Ilgiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raggiunta un'intesa sulla prima fase del piano di pace Usa tra Israele e Hamas. Dopo l'attentato del 7 ottobre 2023, in cui vennero uccisi 1.194 israeliani e rapiti 250, Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, decimando i terroristi. Durante i combattimenti, sono stati uccisi oltre 67mila palestinesi, in gran parte civili. Tra questi hanno perso la vita 19mila bambini. Grazie alla mediazione americana, nell'exclave è iniziato un cessate il fuoco; Hamas ha liberato gli ultimi 20 rapiti e ha restituito i corpi di 14 israeliani morti in prigionia (su 28). Lo Stato ebraico e l'organizzazione palestiense si sono accusati reciprocamente di aver violato la tregua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump netanyahu l ho fermato io scontro usa israele sull annessione della cisgiordania

© Ilgiornale.it - Trump: "Netanyahu, l'ho fermato io". Scontro Usa-Israele sull'annessione della Cisgiordania

Scopri altri approfondimenti

trump netanyahu ho fermatoTrump: "Netanyahu, l'ho fermato io". Scontro Usa-Israele sull'annessione della Cisgiordania - Raggiunta un'intesa sulla prima fase del piano di pace Usa tra Israele e Hamas. Secondo ilgiornale.it

Trump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato' - Puoi combattere battaglie individuali, ma il mondo è contro di te. Lo riporta ansa.it

Medioriente, Trump: "Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania | Ho fermato io Netanyahu, lui avrebbe continuato" - Vance, anche Trump assicura: "Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania" e dice che "Netanyahu l'ho fermato io, lui sarebbe andato avanti". msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Netanyahu Ho Fermato