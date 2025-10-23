Trump mostra a Rutte l’enorme sala da ballo da 250 milioni di dollari che farà costruire alla Casa Bianca
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che l’iconica Ala Est della Casa Bianca sarà demolita per far posto a un’ enorme sala da ballo da 250 milioni di dollari. Il presidente ha spiegato che “abbatterla completamente” era preferibile a una demolizione parziale. La decisione sta suscitando polemiche soprattutto per l’apparente mancanza di autorizzazioni a demolire un edificio così iconico e storico. Trump ha mostrato come sarà la sala addirittura la segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla Casa Bianca per parlare della guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
