Trump | L' annessione della Cisgiordania non accadrà Netanyahu conferma | Stop ai progressi in merito

Feedpress.me | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele non annetterà la Cisgiordania "perché ho dato la mia parola ai paesi arabi". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Time. "Non accadrà. Israele perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti se ciò accadesse", ha avvertito. Anche il vicepresidente Usa J.D. Vance aveva ribadito in mattinata che "la politica di Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele". Vance ha affermato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "L'annessione della Cisgiordania non accadrà". Netanyahu conferma: "Stop ai progressi" in merito

