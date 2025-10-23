Trump | L' annessione della Cisgiordania non accadrà Netanyahu conferma | Stop ai progressi in merito
Israele non annetterà la Cisgiordania "perché ho dato la mia parola ai paesi arabi". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Time. "Non accadrà. Israele perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti se ciò accadesse", ha avvertito. Anche il vicepresidente Usa J.D. Vance aveva ribadito in mattinata che "la politica di Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele". Vance ha affermato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
"La politica di Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele". Lo ha detto il vicepresidente degli Usa J.D. Vance in Israele, come riporta Haaretz. Vance ha affermato di essere rimasto sconcertato dal voto della Knesset di ieri per l'annessione
Rubio avverte: "L'annessione israeliana della Cisgiordania minerebbe il piano di Trump per Gaza"
Trump: "L'annessione della Cisgiordania non accadrà". Netanyahu conferma: "Stop ai progressi" in merito - Per il Segretario di Stato Usa Marco Rubio le misure adottate dal parlamento e la violenza dei coloni minacciano l'accordo di pace a Gaza
Trump condanna il piano di annessione della Cisgiordania approvato da Israele: "Così perderebbe nostro sostegno". E Netanyahu blocca l'iter della legge - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sta decidendo se appoggiare o meno la scarcerazione di Marwan Barghouti, il leader palestinese da 23 anni rinchiuso in una prigione israeliana
Lo stop di Trump all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele - Israele ha sospeso ogni iniziativa sull'annessione della Cisgiordania dopo le pressioni arrivate da Washington.