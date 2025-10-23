Trump | incontro con Putin? In futuro

7.00 "Ho cancellato l'incontro con Putin,non saremmo arrivati dove volevo arrivare". Lo ha detto il presidente Usa durante un bilaterale con il segretario Nato Rutte nello Studio Ovale. "Incontrerò Putin in futuro", ha detto. Poi: "Ho pensato che fosse il momento giusto per nuove sanzioni contro la Russia", "spero che queste enormi sanzioni durino poco", ha continuato. E "Putin e Zelensky vogliono la pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

