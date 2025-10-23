Trump in partenza per l’Asia giovedì 30 ottobre l’incontro con Xi
WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), partirà domani sera (nella notte italiana) per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà Xi giovedì prossimo, 30 ottobre, a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima, invece, il tycoon vedrà il leader sudcoreano. Lo ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Trump incontrerà inoltre la nuova premier giapponese martedì prossimo, 28 ottobre. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
