Trump | Era momento giusto per nuove sanzioni contro Mosca Spero durino poco – Il video

Trump | Era momento giusto per nuove sanzioni contro Mosca Spero durino poco

Open.online | 23 ott 2025

(Agenzia Vista) Usa, 23 ottobre 2025 "Ho pensato che fosse il momento giusto per nuove sanzioni contro la Russia. Putin e Zelensky vogliono la pace". Spero che le enormi sanzioni contro la Russia durino poco". Lo ha detto Donald Trump in un bilaterale con il segretario generale della Nato nello Studio Ovale. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

