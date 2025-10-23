Trump colpisce il petrolio russo via libera alle sanzioni | Con Putin tante belle parole ma poi nessun accordo

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ogni volta che parlo con Vladimir ho una buona conversazione, e poi non si approda a nulla", ma "è il momento di fare un accordo" sulla guerra in Ucraina. Così Donald Trump motiva la sua decisione di sanzionare ancora una volta la Russia di Putin. Il presidente Usa ha infatti dato il suo via. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump colpisce petrolio russoUcraina, Trump cambia strategia: sanzioni pesanti ai big del petrolio russo: asse Usa-Ue. Mossa a sorpresa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin per la mancanza ... affaritaliani.it scrive

Trump alza il tiro contro Putin: sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil - Il presidente Usa: «È ora di mettere fine al conflitto in Ucraina, i colloqui con Putin non servono». Scrive ilsole24ore.com

trump colpisce petrolio russoComprare o non comprare il petrolio russo. Tra Putin e Trump, Modi fa l’indiano - Da un lato, Donald Trump pretende fedeltà atlantica e lo pressa per tagliare i ponti energetici con Mosca. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Colpisce Petrolio Russo