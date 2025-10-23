Trump avverte Netanyahu | Se annettete la Cisgiordania molliamo Israele Colloqui Hamas-Fatah in Egitto sul futuro di Gaza – La diretta
«La Cisgiordania non verrà annessa da Israele: questa è la politica dell’amministrazione Trump e continuerà a esserlo. Se le persone vogliono votare simbolicamente possono farlo, ma di certo non ne siamo stati contenti». Con queste parole il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, parte per gli Usa lasciando Tel Aviv dopo due giorni di visita, commentando l’approvazione in prima lettura alla Knesset, il parlamento israeliano, del progetto di legge sull’ annessione degli insediamenti in Cisgiordania. Un voto che ha «offeso» Vance: è stato «strano». Ha aggiunto che gli è stato detto che si è trattato di una «trovata politica» e «puramente simbolica», ma che è una « trovata politica molto stupida, e personalmente la considero un insulto ». 🔗 Leggi su Open.online
