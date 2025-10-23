Trump annulla incontro con Putin sanzioni a Mosca

Trump ha annullato ufficialmente l’incontro con Putin. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump annulla incontro con Putin, sanzioni a Mosca

Argomenti simili trattati di recente

L'inviato di Trump incontra, con Witkoff, il premier Netanyahu in vista del vertice di oggi con Vance. Bibi pressa Hamas per riavere i corpi degli ostaggi morti. Disco rotto Bruxelles: minaccia sanzioni a Gerusalemme. L'Iran annulla l'accordo con l'Aiea sul nucle

#Trump alla #Knesset: #Netanyahu annulla la sua visita al vertice di Sharm el-Sheikh in Egitto e a #Trump dice: "Grazie per la tua coraggiosa decisione di lanciare l'Operazione Martello di Mezzanotte, il nome più appropriato di sempre, perché dopo mezzanot

Trump: "cancellato incontro con Putin, lo faremo"/ Sanzioni USA su petrolio Russia: "niente Tomahawk a Kiev" - Trump cancella incontro con Putin e annuncia sanzioni USA al petrolio russo: Zelensky e Von der Leyen esultano, ma resta il no ai Tomahawk

Ucraina, Trump: 'Ho cancellato l'incontro con Putin, lo faremo' - "Ho cancellato l'incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare", ha detto Donald Trump in un bilaterale con il segretario generale della Nato nello Studio Ovale.

Ucraina, Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: "Chiacchiere, non approdiamo a nulla" - "Spero che dopo le sanzioni Putin diventi più ragionevole" ha detto Trump esortando però anche Zelensky ad essere "più ragionevole"