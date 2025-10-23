Trump alza il tiro | Ho cancellato l’incontro con Putin Pioggia di sanzioni su Mosca gelo sul negoziato
« Ho cancellato l’incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare».Con questa dichiarazione, Donald Trump spazza via ogni dubbio. Dallo Studio Ovale, durante il bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte, il Presidente americano annuncia di aver messo in pausa il vertice di Budapest. «Lo incontrerò in futuro», precisa con tono diretto. Trump chiude a Putin. Sul piano militare, il tycoon marca la linea rossa: «Ci vuole un anno per imparare a usare i Tomahawk. Gli ucraini non possono farlo. L’unico modo in cui un Tomahawk può essere sparato è se lo spariamo noi, e non intendiamo farlo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
L'allarme dell’Organizzazione: “L'export frena a causa delle tariffe Trump e gli italiani chiedono sovranità alimentare. Si alza il grido contro i cibi ultra-formulati nelle mense scolastiche” - facebook.com Vai su Facebook
Trump invia la Guardia nazionale a Chicago, contro il parere del governatore dell'Illinois, minaccia di ricorrere all’Insurrection Act e alza lo scontro politico. Il "terrorismo domestico" secondo il responsabile dell'immigrazione. Di Marco Arvati - X Vai su X
Trump alza il tiro contro Putin: sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil - Il presidente Usa: «È ora di mettere fine al conflitto in Ucraina, i colloqui con Putin non servono». Scrive ilsole24ore.com
Trump alza il tiro: 25% di dazi all’India e sanzioni per la Russia. Così sfrutta la politica commerciale come leva geopolitica - Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno un ... milanofinanza.it scrive
Usa-Russia, Trump alza il tiro dopo i sottomarini nucleari: ultimatum a Putin e minaccia di nuove sanzioni - Sale la tensione tra Washington e Mosca dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dispiegare due sottomarini nucleari "sempre più vicini alla Russia". Scrive iltempo.it