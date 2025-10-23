« Ho cancellato l’incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare».Con questa dichiarazione, Donald Trump spazza via ogni dubbio. Dallo Studio Ovale, durante il bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte, il Presidente americano annuncia di aver messo in pausa il vertice di Budapest. «Lo incontrerò in futuro», precisa con tono diretto. Trump chiude a Putin. Sul piano militare, il tycoon marca la linea rossa: «Ci vuole un anno per imparare a usare i Tomahawk. Gli ucraini non possono farlo. L’unico modo in cui un Tomahawk può essere sparato è se lo spariamo noi, e non intendiamo farlo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump alza il tiro: “Ho cancellato l’incontro con Putin”. Pioggia di sanzioni su Mosca, gelo sul negoziato