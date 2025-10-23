Truffe agli anziani | la compagnia teatrale I Dicche in scena alle Officine Garibaldi
Pisa, 23 ottobre 2025 – Prosegue nella stagione autunnale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, “Occhio alle truffe”, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione con Prefettura di Pisa, gruppo Paim e Autolinee Toscane. Dopo il successo dei due appuntamenti estivi a Calambrone nell’ambito di Eliopoli Summer, torna sul palcoscenico la compagnia teatrale “I Dicche” con lo spettacolo in vernacolo pisano “Occhio alle truffe”, dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione. L’appuntamento, a ingresso libero, è per sabato 25 ottobre alle ore 17 alle Officine Garibaldi (via Gioberti, 39). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TARANTO: TRUFFE AGLI ANZIANI: I CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI PER DIRE “BASTA” AGLI INGANNI. Un incontro partecipato, sentito e soprattutto utile: così si può riassumere l’appuntamento tenutosi presso la Chiesa Cuore Immacolato di Tara - facebook.com Vai su Facebook
Truffe agli #Anziani: cosa dice il codice penale? - https://laleggepertutti.it/743740_truffe-agli-anziani-cosa-dice-il-codice-penale… - #Frode #MinorataDifesa #Truffa - X Vai su X
Meta protegge gli anziani contro le truffe su WhatsApp e Messenger - Meta lancia nuove misure di sicurezza per proteggere gli anziani dalle truffe online durante il Cybersecurity Awareness Month 2025 ... Scrive mrw.it
“Possiamo aiutarvi”: incontro pubblico per prevenire le truffe agli anziani a Mogliano Veneto - MOGLIANO VENETO (TV)– Il Comune di Mogliano Veneto, in collaborazione con il Comando della Compagnia Carabinieri di Treviso e la Stazione Carabinieri di Mogliano Veneto, promuove un nuovo incontro ... Segnala ilnuovoterraglio.it
Lotta alle truffe: «Mai dare soldi o gioielli agli sconosciuti» - Lo ha detto il capitano dei carabinieri Diego Del Tufo in occasione di un incontro organizzato dal Lion Club Abano al fine di debellare il sempre più preoccupante fenomeno dei raggiri ai danni degli a ... Lo riporta padovaoggi.it