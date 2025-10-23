Pisa, 23 ottobre 2025 – Prosegue nella stagione autunnale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, “Occhio alle truffe”, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione con Prefettura di Pisa, gruppo Paim e Autolinee Toscane. Dopo il successo dei due appuntamenti estivi a Calambrone nell’ambito di Eliopoli Summer, torna sul palcoscenico la compagnia teatrale “I Dicche” con lo spettacolo in vernacolo pisano “Occhio alle truffe”, dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione. L’appuntamento, a ingresso libero, è per sabato 25 ottobre alle ore 17 alle Officine Garibaldi (via Gioberti, 39). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffe agli anziani: la compagnia teatrale “I Dicche” in scena alle Officine Garibaldi