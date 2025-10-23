Truffe agli anziani i Carabinieri informano per prevenire
Tarantini Time Quotidiano Un incontro partecipato, sentito e soprattutto utile: così si può riassumere l’appuntamento tenutosi presso la Chiesa Cuore Immacolato di Taranto, guidata da Mons. Giovanni Chiloiro, dove i Carabinieri della Compagnia di Taranto Massafra, con in testa il Maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno incontrato la cittadinanza per parlare di un tema delicato e purtroppo sempre più attuale: le truffe ai danni degli anziani. Una vera e propria “lezione di difesa quotidiana”, rivolta in particolare a persone anziane, soggetti fragili e familiari, per imparare a riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro che ogni giorno colpiscono i più vulnerabili: chiamate truffaldine, falsi tecnici alla porta, finti nipoti in difficoltà, messaggi ingannevoli sul cellulare o online. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
