"Ti dimostrerò che il mio progetto funziona davvero. Promettere milioni per domani è una menzogna, ma guadagnare 700 euro al giorno è una realtà" questo l'inganno tramite video Facebook Un tentativo di truffa sta circolando su Facebook attraverso un "reel", un breve video in cui, grazie all'i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Truffa video con Ai, Andrea Orcel protagonista del video fake, promessi guadagni facili e immediati con un solo investimento da 250 euro