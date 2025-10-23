Truffa video con Ai Andrea Orcel protagonista del video fake promessi guadagni facili e immediati con un solo investimento da 250 euro
"Ti dimostrerò che il mio progetto funziona davvero. Promettere milioni per domani è una menzogna, ma guadagnare 700 euro al giorno è una realtà" questo l'inganno tramite video Facebook Un tentativo di truffa sta circolando su Facebook attraverso un "reel", un breve video in cui, grazie all'i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
