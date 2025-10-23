Truffa dello specchietto sul raccordo Avellino - Salerno | 29enne bloccato in auto e arrestato in flagranza

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025

Un 29enne di Avellino è stato arrestato per tentata truffa: simulava danni agli automobilisti sul raccordo Avellino-Salerno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

truffa dello specchietto sul raccordo avellino salerno 29enne bloccato in auto e arrestato in flagranza

© Notizie.virgilio.it - Truffa dello specchietto sul raccordo Avellino - Salerno: 29enne bloccato in auto e arrestato in flagranza

