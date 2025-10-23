Truffa dei falsi incidenti due medici casertani tra i 144 indagati

Ci sono anche due medici del casertano, uno del Capoluogo e uno di Marcianise, tra i 144 indagati dalla Procura di Avellino, di cui tre finiti agli arresti domiciliari, per una frode ai danni delle compagnie assicurative realizzata mediante indennizzi per falsi incidenti.I due professionisti, di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

