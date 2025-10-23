Truffa da 5 milioni a Savona 112 persone raggirate da una consulente finanziaria
AGI - Una donna consulente finanziario e bancario di lungo corso, formalmente in pensione e cancellata dall'albo dal 2014, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Savona, con il beneficio dei domiciliari, con le accuse di abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna ha continuato a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti, alcuni dei quali fidelizzati dalle precedenti esperienze e altri di nuova e più recente acquisizione cui si era presentata come procacciatrice d'affari operante per conto di un noto i stituto bancario e assicurativo svizzero. 🔗 Leggi su Agi.it
Savona, truffa da oltre 5 milioni: 112 raggirati da consulente bancaria - Una consulente finanziaria in pensione, cancellata dall’albo dal 2014, è stata posta ai domiciliari con l’accusa di aver truffato 112 clienti in tutto il Nord Italia attraverso uno schema Ponzi. Secondo tg24.sky.it
Consulente finanziaria abusiva froda 112 clienti per oltre 5 milioni - Le fiamme gialle sequestrano 23 immobili e 100mila euro nei conti correnti ... Si legge su rainews.it
