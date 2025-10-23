AGI - Una donna consulente finanziario e bancario di lungo corso, formalmente in pensione e cancellata dall'albo dal 2014, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Savona, con il beneficio dei domiciliari, con le accuse di abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna ha continuato a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti, alcuni dei quali fidelizzati dalle precedenti esperienze e altri di nuova e più recente acquisizione cui si era presentata come procacciatrice d'affari operante per conto di un noto i stituto bancario e assicurativo svizzero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Truffa da 5 milioni a Savona, 112 persone raggirate da una consulente finanziaria