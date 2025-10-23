Trovato privo di vita davanti al garage | il giallo di un 56enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia ad Ariano Irpino dove un uomo di 56 anni è stato ritrovato priva di vira nei pressi del garage della sua abitazione, in via Vitale. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo in precedenza si sarebbe recato anche al pronto soccorso del locale ospedale per un malore, ma a seguito del miglioramento delle sue condizioni sarebbe stato dimesso. Quindi il nuovo malore, ma all’arrivo dei sanitari del 118 per il 56enne non c’era più nulla da fare: Nonostante i tentativi di intervento, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Ariano Irpino, su disposizione della magistratura, per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

